Curhatan Panjang Istri Cantik Doni Salmanan Hadapi Ujian Hidup Suami Dibui, Dinan Fajrina Bersabar

TRIBUNJABAR.ID - Dinan Fajrina, istri cantik Doni Salmanan kini harus menghadapi ujian hidup ditinggal suami yang dibui.

Doni Salmanan telah ditetapkan jadi tersangka atas kasus binary option Quotex.

Crazy Rich Bandung itu dijerat hukum dengan dugaan penipuan hingga pencucian uang.

Kini, Doni Salmanan pun telah ditahan dan dibui Bareskrim Polri.

Beberapa hari suami dibui, Dinan Fajrina meluapkan curhatan panjangnya di Insta Story, Sabtu (12/3/2022).

curhatan panjang Dinan Fajrina, di tengah Doni Salmanan dibui (Insta Story Dinan Fajrina)

Di tengah ujian hidupnya ditinggal suami, Dinan Fajrina menuliskan curhatan panjang dalam bahasa Inggris.

Dalam postingannya, Dinan Fajrina menunjukkan semangat menghadapi ujian hidupnya dengan bersabar.

Dinan, istri cantik Doni Salmanan itu bahkan menguraikan kata sabar yang kini menjadi satu-satunya motivasinya untuk tetap tegar.

Berikut isi curhatan panjang, istri Doni Salmanan tersebut.

“Sabr is when your heart burns but you remains silent”