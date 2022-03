Warna Baru MX King 150 Meluncur, Tampil Makin Gagah dan Sporty

TRIBUNJABAR.ID,- Yamaha meluncurkan warna baru MX King 150 yang membuat motor moped sport unggulan ini tampil lebih segar dan menarik. Dengan tetap menonjolkan karakter sporty dan agresif, warna teranyar ini turut menjadikan penampilan motor ini kian gagah.

Terlebih lagi dengan desain Asymetrical yang memperlihatkan rancangan desain grafis berbeda pada body kanan dan kiri, menjadikan tampilan MX King berbeda dari yang lainnya. MX King 150 pun makin fresh dan tambah sporty dengan warna baru yang terdiri dari Cyan, Red dan Blue. Ketiga warna itu merupakan bagian dari inovasi Yamaha dengan pemilihan bold color (warna berani) beraksen terang. Perpaduan ini juga sebagai bentuk implementasi motor dengan ciri khas speedy (kecepatan) yang melekat kuat pada MX King 150.

”Yamaha menghadirkan tiga warna baru MX King 150 untuk menyegarkan penampilan motor ini, sehingga kian mempertegas karakter sporty dan agresif. Selain itu dengan pemilihan warna berani dipadukan dengan aksen warna terang mempertegas sentuhan speedy MX King 150. Sebagai moped sport yang punya banyak penggemar, kehadiran warna baru MX King 150 ini dapat menambah pilihan konsumen untuk berkendara bersama “The King of Street” ini, menemani mobilitas harian serta hobi para penggunanya,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha telah mengaplikasikan warna cyan pada sejumlah motor produksinya, dan kini disematkan pula pada MX King 150. Perpaduan cyan dan hitam pada MX King 150 Cyan membuat motor ini terlihat berbeda dan semakin menarik. Warna cyan tampak pada bagian depan dan cowling samping sedangkan area lainnya dominan hitam. Lalu terdapat grafis garis-garis tajam dan dibubuhkan tulisan MX berukuran besar yang lebih menonjolkan lagi identitas motor ini. Pada velg depan juga dibalut warna cyan dan velg belakang hitam sehingga ikut mengangkat kombinasi kedua warna itu pada MX King 150 Cyan.

Sedangkan MX King 150 Red mengedepankan kentalnya aura karakter mendasar motor ini. Warna merah menyelubungi hampir di semua sisi motor dan abu-abu di bagian depan. Ditambah dengan grafis garis-garis tipis berwarna kuning dan putih, serta velg hitam depan dan belakang membuat tampilan MX King 150 ini kian mengesankan.

Lalu bagi para penggemar racing dapat menggunakan MX King 150 Blue ala Yamaha Racing yang tampil dengan grafis cyan dilengkapi velg biru. Ini adalah pilihan terbaik yang mewakili kecintaan terhadap motor Yamaha beserta dunia balapan yang melingkupinya. Selain itu menambah kebanggaan saat berkendara menebarkan atmosfer spirit Yamaha Racing.

MX King 150 warna baru ini dipasarkan dengan harga Rp 24.960.000 on the road Jakarta.

MX King 150 selalu menjadi pilihan nomor satu konsumen penyuka moped sport yang memiliki beragam keunggulan seperti desain, fitur maupun teknologi. Dirancang dengan desain unik Asymetrical serta memiliki light frame design yang membuat motor semakin lincah. Posisi berkendara sporty serta dilengkapi suspensi mono shock di bagian belakang dan pijakan kaki pengendara yang bisa dilipat membuat semakin nyaman dalam bermanuver dan cornering. Lalu sporty style design 3 LED (2 low beam, 1 high beam) head light memberikan penerangan maksimal saat berkendara. MX King 150 juga menggunakan teknologi mesin balap yang memaksimalkan performa dengan mesin 4 valve 150 cc Fuel Injection dilengkapi dengan Forged Piston, DiASil Cylinder serta liquid cooled system.

Kualitas MX King 150 juga telah diakui dengan berbagai penghargaan seperti Underbone Terfavorit Otomotif Award 2016, Best Cub 150 cc Otomotif Award 2019, 2020, 2021, Best Buy Bebek Rp 20 juta – 25 juta & Best Total Cost of Ownership Bebek Medium Motor Plus Award 2019, Best Cub/Bebek 110-150 cc Grid Oto Award 2019, 2020, 2021, Best Buy Bebek Medium Entry & Best Total Cost of Ownership Bebek Medium Entry (20-30jt) Motor Plus Award 2021.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/mx-king-150/