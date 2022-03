Momen Erwin Ramdani Persib Bandung Sujud, 3 Kali Sebut Allah, Saleh Banget, Bobotoh: Super Erwin

Gelandang Persib Bandung Erwin Ramdani sujud syukur sesaat setelah wasit meniup peluit panjang, penanda laga Persib Bandung vs Arema FC usai, Rabu (9/3/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Erwin Ramdani sujud syukur sesaat setelah wasit meniup peluit panjang, penanda laga Persib Bandung vs Arema FC usai, Rabu (9/3/2022).

Aksi Erwin Ramdani yang malam itu ikut berjuang meraih kemenangan bersama Bruno Cantanhede, Marc Klok, dan lainnya, terekam oleh kamera fotografer Barly Isham Arsatadany.

Dia terlihat khusuk menyukuri hasil pertandingan yang sangat diharapkan oleh bobotoh Persib Bandung, menang dan menambah 3 poin.

Aksi sujud syukur itu sama sekali tak terganggu oleh para pemain Arema FC yang melewatinya.

Marc Klok, rekan satu tim di Persib Bandung juga menjadi saksi betapa Erwin Ramdani sangat saleh.

Menyertai foto uanggahan di IG, Erwin Ramdani menulis kalimat yang sangat sejuk.

Baca juga: Saat Bruno Cantanhede Tebas Kaki Adilson Maringa, di Persib Bandung dari Zero to Hero

Dia menautkan kemenangan Persib Bandung dari Arema FC tidak lepas dari pertolongan tangan Tuhan, Allah SWT.

Erwin Ramdani menyebut Allah SWT dalam tiga momen, saat memulai pekerjaan, saat bekerja, dan hasil akhirnya.

"Start with Allah , Stay with Allah , End with Allah" tulis Erwin Ramdani.

Postingan itu pun mendapat banyak respons positif dari bobotoh dunia maya.