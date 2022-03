ERWIN Nyaris Cetak Gol, David da Silva Cedera, Babak I Usai Persib Lawan Arema Masih 0-0

TRIBUNJABAR.ID, BALI - Laga Persib Bandung melawan Arema FC di babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Kedua berusaha sekuat tenaga agar bisa menjebol gawang lawan.

Di awal-awal laga Persib Bandung punya sejumlah peluang untuk mencetak gol.

Misalnya saja melalui tendangan bebas Marc Klok.

Bola yang mengarah ke gawang berhasil dihalau oleh Adilson.

Beberapa saat kemudian giliran Erwin Ramdani yang punya peluang.

Memanfaatkan sepak pojok Marc Klok, tendangan Erwin Ramdani masih bisa dimentahkan oleh kiper.

Setelah itu laga banyak berkutat di tengah.

Namun Arema sempat punya peluang emas saat Carlos Forter lolos dari jebakan offside.

Sudah one on one dengan Teja Paku Alam, tendangan Fortes bisa digagalkan oleh Teja.