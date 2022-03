Tak Hanya Daging Sapi, Sejumlah Kebutuhan Pokok Naik Sebulan Jelang Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Sebulan menjelang Ramadan 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok naik di antaranya daging sapi, ayam, dan telur.

Harga jual daging sapi lokal saat ini Rp 130 ribu per kilogram sedangkan impor kisaran Rp 90 hingga Rp 100 ribu. Selain itu, harga telur ayam sebelumnya Rp 24 ribu per kilogram kini menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

"Kalau harga daging ayam saat di Pasar Cipanas kisaran Rp 34 hingga Rp 35 ribu per kilogram, sedangkan daging sapi lokal Rp130 ribu per kilogram," kata Sekretaris Assosiasi Pedagang Daging Domba, Ayam dan Sapi (APDDAS) Kabupaten Cianjur, Rudi Lazuardi, Senin (7/3/2022).

Rudi mengatakan, kondisi tersebut sudah cukup lama. Saat ini, ucapnya, kondisi daging sapi impor sementara masih ditahan.

"Daging impor sekarang ini informasinya lagi ditahan dari asalnya, sedangkan untuk daging lokal stoknya terbatas," ujarnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindagin) Kabupaten Cianjur, Agus Mulyana, membenarkan harga daging sapi saat ini masih bertahan diangkat Rp 130 ribu per kilogram.

"Harga daging sapi sekarang ini di Pasar di Kabupaten Cianjur memang masih bertahan diangka Rp 130 ribu per kilogram. Tapi, ada juga yang naik lagi yakni harga telur ayam dari Rp 24 ribu sekarang menjadi Rp 25 ribu perkilogram," kata Agus.

Agus mengatakan, saat ini dirinya tengah melakukan survei ke beberapa pasar dan juga akan menanyakan langsung ke Dinas Peternakan dan Pertanian Cianjur.

"Ini saya lagi survei ke beberapa pasar di Cianjur, salah satunya Pasar Ciranjang, sekarang ada tugas lagi yakni harga telur ayam mengalami kenaikan, makanya saya akan mencoba menanyakan ke Dinas terkait, kenapa bisa seperti ini," katanya.

Agus memastikan, bahwa harga sembako masih akan bertahan hingga awal bulan puasa nanti.