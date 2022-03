Potret Jupe Bek Persib Pamer Kemesraan dengan Istri Cantik di Pinggir Pantai, Ternyata Pengusaha Kue

TRIBUNJABAR.ID - Jupe alias Achmad Jufriyanto, pemain Persib Bandung ini memiliki istri cantik, pengusaha kue.

Tak jarang, Bek Persib ini bahkan kerap membagikan potret dirinya dengan istri di Instagram.

Meski terlihat garang di lapangan, Achmad Jufriyanto ternyata juga tipe suami romantis.

Ia juga bahkan tak segan membagikan potret kemesraan dengan sang istri.

Seperti yang terlihat pada postingannya 21 Januari 2022 lalu.

“Lifes is better with your best friend, thats why i married mine,”

“Hidup lebih baik dengan sahabatmu, itu sebabnya aku menikahimu,” tulisnya.

Achmad Jufriyanto, Bek Persib membagikan momen mesra bareng istri di pinggir pantai.

Dalam postingannya itu, pemain Persib Bandung itu semringah berfoto berdua dengan istri cantiknya.

Jupe tersenyum lebar sembari merangkul sang istri.