Chord dan Lirik Lagu Kalangkang, Lagu Sunda Populer, 'Mungguhing Dina Impenan . . "

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord lagu Kalangkang, lagu Sunda yang bisa kamu mainkan menggunakan kunci dasar.

Nah, bagi kamu yang sedang mencari chord lagu Sunda yang gampang untuk bermain gitar, kamu bisa mencoba lagu dari Nining Meida ini.

Lagu Kalangkang termasuk lagu pop Sunda yang populer di kalangan penikmat musik Sunda.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya kamu mencoba chord dan lirik lagu Kalangkang berikut ini.

Intro : Bm…

G..Bm.. (2x)

Bm G C Bm

…Mungguhing……..dina impenan

G C Bm

geuning …sakitu deudeuhna

G C Bm

Kanyaah……..nu wening bersih

C Bm

satia...jadi kakasih..

Bm G C Bm

…Mungguhing……..dina impenan

G C Bm

Geuning….sakitu leahna

G C Bm

Pameunteu…….marahmay manis

C Bm

Teu isin…..ka ambung damis

Bm

rambut panjang..Nu ngarumbay

disangke panangan nyampay

lalaunan raray tanggah

C Bm

Rangkulan…. karaos pageuh..

Bm

luhur pasir tepung geter

perlambang aih nu mekar

kabagjaan nu duaan

C Bm C Bm

….Nu duaan..

Bm G C Bm

…..Hanjakal……..hanjakal teuing

G C Bm

Endah…..Ngan ukur kalangkang

G C Bm

Harepan.........Harepan diri..

Bm C Bm

…..Sing nyanding…...jeung kanyataan..