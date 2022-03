Kata-kata Mutiara Selamat Hari Raya Nyepi 2022, Buat Chat WhatsApp atau Update Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Selamat Hari Raya Nyepi 2022, kita bisa berbagi ucapan selamat Nyepi kepada orang-orang yang merayakannya.

Tahunini. Nyepi 2022 jatuh pada Kamis 3 Maret 2022. Nah, kamu bisa menyampaikan kata-kata Nyepi lewat media sosial.

Anda dapat mengirimkan kata-kata mjtiara ucapan selamat Nyepi 2022 lewat chat WhatsApp.

Berikut ini contoh ucapan Hari Raya Nyepi 2022 dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya, dilansir TribunJabar.id dari laman parekampunginggris.co:

Kata-kata Ucapan Selamat Hari Nyepi dalam Bahasa Inggris

1. Happy Holy Nyepi Day for all Hindus.

May self-reflection restore a clean & holy soul, to peace of mind.

Selamat Hari Suci Nyepi untuk seluruh umat Hindu.

Semoga perenungan diri dapat mengembalikan jiwa yg bersih & suci, untuk kedamaian hati.

2. In silence Hopefully Hyang Widhi Wasa always delegates her wara nugraha to us all.