Kumpulan Caption Ucapan Selamat Isra Miraj 2022, Berisi Doa dan Harapan, Cocok Buat IG dan FB

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini ucapan selamat Isra Miraj 1443 H yang bisa dijadikam sebagai caption media sosial.

Nah, buat kamu yang bingung bagaimana nulis caption Isra Miraj di Instagram atau Facebook bisa pakai pilihan kata-kata ini.

Kamu tinggal pilih ucapan mana yang cocok untuk merayakan Isra Miraj 2022 yang jatuh pada 28 Februari.

Melansir dari berbagai sumber, berikut ini contoh caption Isra Miraj yang berisi doa dan harapan.

1. Selamat hari Isra Mi’raj bagi seluruh muslim di dunia. Semoga syafaat nabi muhammad selalu menyertai kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

2. Selamat memperingati Isra Mi’raj buat kaum muslimin semuanya.. Semoga kita lebih baik lagi dan bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW..Aamiin.

3. Selamat memperingati Isra’ Mi’raj Rasulullah Muhammad SAW untuk saudaraku umat Islam. Semoga kita bisa selalu meneladani akhlak mulia beliau.

4. Selamat pagi. Selamat menikmati libur di hari Isra Mi’raj nabi Muhammad SAW, semoga hikmah dan kebahagiaannya menyertai kita.

5. Selamat Merayakan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Semoga Indonesia DAMAI, MAKMUR, dan ADIL dalam lindungan-NYA. Aamiin.

6. Selamat hari raya Isra Mi’raj untuk semua umat muslim! Hopefully today can be a blessed day for all of us.