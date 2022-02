Nick Kuipers Sebut Zalnando Seperti Bintang AC Milan saat laga Persib vs PSM Makassar

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua kejutan di Laga Persib Bandung vs PSM Makassar. David da Silva cetak gol tercepat di Indonesia dalam 12 detik dan Zalnando baru masuk langsung cetak gol.

Pertama David da Silva catatkan rekor sejarah sebagai pemain yang tercepat mencetak gol di detik ke-12 di kompetisi Liga 1 musim ini. Kemudian, Zalnando pun menjadi pemain tercepat yang mencetak gol yaitu, satu menit setelah ia dimasukan menggantikan Frets Butuan.

Ekspresi kegembiraan pun dibagikan Nick Kuipers di akun Instagram pribadi miliknya dengan alamat @kuipersnick, yang menampilkan sebuah foto dirinya bersama Zalnando dan Erwin Ramdani pada sebuah ruang ganti pemain usai pertandingan.

Bahkan, Ia pun menuliskan komentar menggoda Zalnando, dengan menyandingkan apa yang dilakukan pemain kelahiran 25 Desember itu seperti legenda AC Milan Filippo Inzaghi.

Hal itu lantaran, seperti frasa atau julukan yang disematkan pada Filippo Inzhagi yaitu, right man in right place karena selalu berada di tempat yang tepat saat mencetak gol.

Selain menggoda Zalnando, Nick pun menyebut Erwin Ramdani dengan julukan Erwin si tiga poin. Hal tersebut, setiap kali Erwin Ramdani bermain, Persib selalu diberikan keberuntungan untuk meraih kemenangan atau tiga poin.

"With Filippo Inzaghi & Erwin three points. We got big 3 points (ikon api). Very Important win boys. The only way is up," tulis kepsyen Nick Kuipers di akun Instagramnya beberapa jam lalu.

Tulisan itu pun dibalas oleh Zalnando dan Erwin Ramdani di akun instagram pribadi masing-masing.

"The most important we got 3 poin and make another clean sheet again (ikon hati biru), let's make another one big man," tulis Zalnando di akun @zalnando2727.