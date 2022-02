Diakses Hingga Dua Juta, Pospay Gelar Kompetisi E-Sports PUBG dan Mobile Legend

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Layanan keuangan digital dari PT Pos Indonesia, Pospay, sudah diundah 2 juta pengguna sejak diluncurkan tahun lalu.

"Targetnya tahun ini Pospay akan menjadi Super Apps, setelah melampui dua juta pelanggan, tahun ini kami targetkan akan bertambah tiga juga hingga total menjadi lima juta pelanggan," ujar Dirut PT Pos Indonesia, Faisal R Djoemadi di Bandung, Selasa (22/2/2022).

Pospay ini melayani pembayaran sejumlah kebutuhan masyarakat, Dari mulai pelayanan publik, top up e money hingga pembelian voucher games.

"Untuk menjadi super apps, Pospay akan menyasar jasa kurir, jasa keuangan, investasi, asuransi, syariah hingga pinjaman," katanya.

Adapun saat ini, Pospay menyasar para gamers dengan menyediakan voucher games. Pospay ini sendiri digunakan oleh masyarakat yang tidak punya akun rekening bank konvensional.

Dirut PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi (kiri) saat perayaan 2 juta pelanggan Pospay (Istimewa)

Pihaknya juga menyasar generasi Z yang berdasarkan sensus penduduk mencapai 53,81 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

"Sehingga penambahan fitur yang banyak digunakan oleh generasi Z ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pospay dalam memenuhi kebutuhan mereka," katanya.

Dalam perayaan 2 juta pelanggan Pospay, untuk semakin menggaet generasi Z, pihaknya menggelar kompetisi E-Sports Mobile Legend Bang Bang dan Player Unknowns Battle Ground.

Di ajang itu, mereka menghadirkan e-Sport influencer sebagai pembuka dari kompetisi MLBB dan PUBG ini, antara lain Putriziani, Rachelfaml, Virarl, dan Indahkus, nama-nama yang tidak asing lagi di telinga kalangan e-Sport player.

"Untuk semakin menarik minat Gen Z, Pospay nantinya akan dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat millenial seperti video live streaming, supporting e-Sports, dan TV streaming," ujar dia.

Kompetisi PUBG dilakukan on the spot di Hanggar Hall, Critical 11 Jalan Pajajaran Bandung. Sementara Final MLBB akan dilaksanakan secara live streaming. Untuk memeriahkan acara perayaan ini akan digelar juga pertandingan exhibition MLBB antara Tim Pos Indonesia vs Selebgram Gamers.

Total hadiah yang akan diperebutkan dalam kompetisi ini yakni Rp 30 Juta rupiah, Rp 20 juta untuk hadiah E-Sports Mobile Legend Bang-bang dan Rp 10 juta untuk kompetisi PUBG. Para pemenang nantinya juga akan mendapatkan sertifikat ESI.