Kata-kata Marc Klok Persib Bandung Agamis Banget, Saat Kamu Yakin, Hasil Mengikuti, Greg: Mejik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sehari setelah mencetak gol ke gawang Persipura Jayapura, pemain Persib Bandung Marc Klok mengunggas status yang isinya sangat religius.

Di laga Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Marc Klok menjadi penongkrak semangat pemain-pemian Persib Bandung.

Sebab, malam itu, dia mencetak gol pembuka dari titik putih.

Aksi bersejarah itu pun dibagikan Marc Klok berupa video di akun Instagramnya.

Dia menyertakan kepsyen yang sangat agamis.

"When you believe and put in the work, results will follow. Don’t ask how. Focus on the end result (ketika kamu yakin dan meletakan itu pada pekerjaan, hasilnya akan mengikutinya. Jangan tanya bagaimana. Fokus para proses dan hasilnya)," tulis Marc Klok, Sabtu (19/2/2022).

Gol pembuka Marc Klok di laga Liga 1 2021 semalam terbukti membakar semangat tim.

Penyerang Beckham Putra Nugraha berhasil mencetak dua gol dan mengantarkan Persib Bandung menang besar, 3-0.

Ungahan Marc Klok pun menuai pujian dan komentar dari kalangan pesepak bola ternama.

Greg Nwokolo, pemain sepak bola, mengomentari aksi mencetak gol Marc Klok sebagai hal yang ajaib.