All in One Dalam 1 Pelembab, Vimela Luncurkan 3 in 1 Moisturizer Cream

TRIBUNJABAR.ID, Bagi kaum wanita, dapat tampil cantik, segar dan mempesona adalah sebuah impian dan keinginan mereka. Salah satu hal yang paling sering diperhatikan adalah kecantikan dan kesehatan kulit. Dalam hal ini, tentunya skincare Moisturizer Cream menjadi kebutuhan utama untuk kesehatan dan kesegaran kulit bagi kaum wanita. Soal kesehatan kulit pasti jadi perhatian yang diprioritaskan. Pilihan skincare yang digunakan pun juga beragam, ada yang melembabkan hingga mencerahkan kulit.

Untuk para pemula, tentu sering mengalami kebingungan saat pertama kali ingin memilih skincare. Hal ini juga diungkapkan oleh Nita Wasilah Prasetia selaku Chief of Finance Officer (CFO) Vimela,"Memilih skincare dengan zat aktif dengan kadar terlalu tinggi memang kurang baik bagi pemula yang belum mengerti mana yang cocok untuknya," ujarnya dalam keterangan resminya hari ini (23/12). Disamping itu, biasanya masalah harga juga jadi pertimbangan. Padahal, jika ingin mendapatkan kulit yang cerah, glowing seperti selebritis, tidak mesti harus mengocek kantong terlalu dalam.

Ibu Marlina, salah satu pemilik brand Vimela sekaligus Komisaris Utama, mengatakan bahwa Vimela merupakan produk skincare lokal yang berkualitas baik dan efektif yang dapat menjadi solusi untuk kecantikan perempuan Indonesia, yang juga memiliki misi dengan metode bisnisnya untuk menciptakan kemandirian finansial, khususnya bagi perempuan Indonesia.

Dari hal tersebut diatas, Delli Iman sekaligus CEO Vimela menyatakan pihaknya berupaya untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. "Terinspirasi dari para wanita yang bingung untuk memilih perawatan wajah yang lengkap, Vimela hadir dengan Vimela 3 in 1 Moisturizer Cream yang lengkap mulai dari rangkaian pagi hari sampai malam hari, agar para pemula tidak bingung untuk menentukan skincare yang tepat untuk perawatan tubuh." ujar Delli Iman.

Segala informasi mengenai Vimela 3 in 1 Moisturizer Cream dapat diakses melalui website resmi vimelabeauty.com, dan Instagram account @vimelabeauty. Produk ini sudah teregistrasi BPOM, bersertifikasi Halal, dan sudah berlabel Dermatologically Tested. "Vimela 3 in 1 Moisturizer Cream memiliki inovasi teknologi Tri-Chonology Complex dengan 6 tipe ceramide, 6 tipe peptide, 6 tipe hyaluronic acid, 6 tipe whitening agent sebagai formula utamanya. Dengan formula yang lengkap yang menjadi all in one untuk semua kebutuhan kulit," ujar Yossy Kristiandi Sebagai Chief Marketing Officer (CMO) Vimela.

VIMELA merupakan skincare dari perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Good) yang bergerak di industri kecantikan, PT INGGIL JAYA UTAMA yang mendistribusikan produknya ke konsumen melalui supplier/distributor dan reseller baik secara offline maupun online.

Delli Iman sekaligus CEO Vimela menambahkan, “Untuk sementara, Vimela memiliki gudang logistik (fulfillment) di 20 kota lalu kami akan ekspansi ke kota-kota lain dan mancanegara ketika kami cukup siap bersaing dengan merek (brand) internasional. Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Hongkong dan Taiwan dipastikan akan menjadi pasar Vimela berikutnya karena secara teknis mitra-mitra kami sudah siap di negara-negara tersebut", ujarnya.