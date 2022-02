Chord Lagu Langlayangan, Lagu Sunda yang Dipopulerkan Komedian Sule, Lengkap serta Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Langlayangan, sebuah lagu Sunda yang dipopulerkan komedian, Sule.

Sule memang terkenal sebagai artis yang multitalenta. Selain melawak, ia juga kerap merilis lagu, termasuk lagu Sunda.

Nah, lagu Langlayangan ini termasuk lagu pop Sunda yang dibawakan oleh ayah Rizky Febian ini.

Berikut ini chord dan lirik lagu Langlayangan.

Intro:

Am F Dm Bb E

E F

Itu langlayangan

Dm Am

nu pegat kapakan

F

di langit lénglang

Am

ngaboléang

F

Asih nu munggaran

G Am

naha teu kapakan

F

diri ngalayang

E Am

teu aya pamuntangan

G Dm

Naha asih na beut sirna

F Bb Am

deudeuhna lumpat kamana?

G Dm

Naha cinta na beut ilang

E

kapakan duka teuing kamana?

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

F G Am

Akang leungiteun salira

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

E F Am

Ku teu sangka salira midua cinta

Musik:

Am F Dm Bb E

E F

Itu langlayangan

Dm Am

nu pegat kapakan

F

di langit lénglang

Am

ngaboléang

F

Asih nu munggaran

G Am

naha teu kapakan

F

diri ngalayang

E Am

teu aya pamuntangan