TERUNGKAP, PERSIB yang Minta ke PT LIB Lawan PSM Ditunda, dari 30 Pemain Cuma Sisa 13, 17 Positif?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BALI - Pertandingan antara Persib Bandung vs PSM Makassar yang sedianya digelar pada hari ini, Rabu (2/2/2022) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, resmi ditunda oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Dalam keterangannya di sesi jumpa pers, Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno mengungkapkan bahwa penundaan ini berdasarkan permohonan dari tim Maung Bandung setelah menggelar emergency meeting.

"Hari ini ada empat pertandingan yang rencana kami gelar. Berdasarkan evaluasi dan hasil PCR kami ada satu laga yang harus kami tunda yaitu laga antara Persib melawan PSM," ujar Sudjarno.

Sudjarno menambahkan, bahwa permintaan Persib untuk menunda pertandingan ini telah memenuhi syarat yakni kurangnya pemain.

"Pertandingan ditunda karena telah memenuhi syarat selain adanya permohonan dari klub Persib karena hasil PCR swab yang dilakukan H-1 tidak memunuhi syarat karena kurang dari 14 pemain," ucapnya.

Menurut keterangan Sudjarno, Persib saat ini hanya memilili 13 pemain saja yang siap bertanding.

Sementara dalam aturan Liga 1 musim ini, minimal 14 pemain yang harus tersedia untuk berlaga.

Sebelumnya diberitakan, PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar rapat darurat (emergency meeting) untuk dua pertandingan Liga 1 2021-2022 hari ini Rabu (2/2/2022).

Menurut jadwal, empat pertandingan berlangsung hari ini, yakni PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang vs Borneo FC, PSM Makassar vs Persib Bandung, dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.