Madura United vs Persipura Ditunda karena Kasus Covid-19, Bagaimana Persib Lawan PSM Makassar?

Selebrasi Jaimerson da Silva setelah menjebol gawang PSS Sleman. Madura United menang 2-1 di laga perdana Grup C Piala Menpora.

TRIBUNJABAR.ID- PT Liga Indonesia Baru (LIB) menunda pertandingan Madura United melawan Persipura Jayapura karena kasus Covid-19.

Alasannya sebagian pemain Madura United positif Covid-19 sehingga tidak memenuhi syarat untuk bisa menggelar sebuah pertandingan sesuai regulasi PT LIB, yaitu 14 pemain tanpa memperhitungkan kiper.

Belum diketahui keputusan PT LIB untuk laga Persib Bandung melawan PSM Makassar lantaran sembilan penggawa Maung Bandung juga dinyatakan positif Covid-19.

Sejauh ini, menurut pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya, Pangeran Biru menyatakan siap bertanding melawan PSM Makassar, Rabu (2/2/2022).

Penundaan laga Madura United vs Persipura Jayapura berdasarkan hasil rapat darurat PT LIB.

Sekiranya hari ini (1/2/2022) dijadwalkan ada tiga pertandingan Liga 1 pekan ke-22, yakni Madura United vs Persipura Jayapura (15.15 WIB), Bhayangkara FC vs Barito Putra (18.15 WIB), dan Persela vs Arema (20.45 WIB).

Pertandingan pertama antara Madura United vs Persipura Jayapura secara resmi ditunda oleh operator Liga 1.

Perwakilan PT LIB yang dihadiri Direktur Operasional, Sudjarno, menyatakan sudah melakukan tes PCR untuk seluruh tim yang bertanding pada hari ini.

Menurutnya, hanya pertandingan Madura United lawan Persipura Jayapura yang batal digelar.

"Terkait dengan match hari ini kita juga sudah mendapat hasil dari PCR untuk klub-klub yang akan bermain di match hari ini, ada enam ," ujar Sudjarno.