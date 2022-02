2nd Chance X Factor Indonesia Makin Keren, Dapat 5 Standing Ovation Lagi, Bikin Anang Terperangah

TRIBUNJABAR.ID - Satu di antara kontestan dari kategori grup X Factor Indonesia, 2nd Chance kembali membuat para juri kagum dan bangga pada Senin (31/1/2022) malam.

Kelima juri bahkan memberikan standing ovation saat 2nd Chance tampil pada babak Gala Live Show 3.

Grup yang dimentori Ariel NOAH ini berhasil bikin juri merinding, khususnya Anang Hermansyah yang baru melihat lagi penampilan mereka di panggung X Factor Indonesia.

Sejak memasuki Gala Live Show, Anang memang berhalangan hadir sehingga digantikan dulu oleh Maia Estianty.

Oleh karena itu, ia terperangah melihat penampilah 2nd Chance yang memiliki progress yang baik.

Kini, saat babak ini memasuki babak ketiga, Anang Hermansyah terperangah karena melihat aksi spektakuler dari grup kontestan yang terdiri dari empat orang ini.

Grup ini memang terbentuk secara dadakan, tapi justru mendapat respon yang bagus dari penonton X Factor Indonesia 2022.

Karena itu, grup yang beranggotakan, Joan Allan Anderson, Febrian Ihsan, Caecilia Werdi dan Thomas Boly selalu mempersiapkan agar selalu tampil maksimal dan tidak mengecewakan penonton di rumah.

"Mereka nunggu-nunggu banget penampilan kita ya, dari DM DM, dari komen-komen gitu, akhirnya bikin kita itu merasa lebih bertangggung jawab dan ingin memberikan yang lebih lagi dari yang sebelumnya," kata Caecilia Werdi dikutip dari kanal YouTube X Factor ID, Selasa (01/02/2022).

Pada Gala Live Show 3 , 2nd Chance membawakan lagu "Hard To Say I'm Sorry" dari Chicago.

Memiliki teknik suara yang berbeda-beda, mereka justru menyanyikan lagu tersebut dengan baik.