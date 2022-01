Selain Gong Xi Fa Cai, Inilah Kumpulan Ucapan Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Selain Gong Xi Fa Cai, kamu bisa menyampaikan doa dan harapan untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Kumpulan ucapan Imlek 2022 ini bisa kamu bagikan lewat WhatsApp kepada keluarga dan kerabat

Selain itu, kamu juga bisa mengucapkan Happy Chinese New Year 2022 di media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Baca juga: Gong Xi Fa Cai Artinya Apa? Bukan Selamat Tahun Baru Imlek, Ini Ucapan Tepat Imlek Bahasa Mandarin

Nah, kamu bisa menggunakan kata-kata bijak Imlek ini untuk melengkapi doa dan harapanmu kepada orang-orang.

Kamu bisa menyampaikan kata-kata semoga beruntung atau semoga sejahtera.

Kamu dapat membagikan ucapan selamat Imlek ini pada perayaan Tahun Baru China yang jatuh pada 1 Februari 2022.

Di tahun macan air ini, bagikanlah ucapan menyentuh hati untuk caption media sosial kamu.

Ucapan Imlek 2022 berupa kata-kata bijak berisi doa semoga beruntung. (Canva)

Melansir dari situs diedit.com, berikut ini kumpulan kata-kata yang cocok untuk ucapan Imlek 2022.

1. Hopefully this Chinese New Year you will be able to scare away bad luck and be blessed with good luck all year long.

Semoga saja Tahun Baru Imlek ini Anda akan bisa menjauhi keberuntungan yang buruk dan diberkahi keberuntungan yang baik sepanjang tahun.