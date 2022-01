Profil Teja Paku Alam Man of The Match Persib vs Persikabo, Bikin Ciro Alves Menangis di Akhir Laga

Teja Paku Alam di laga Persib Bandung vs Persikabo 1973. Ia bermain gemilang di laga ini.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ini dia man of the match laga Persib Bandung vs Persikabo 1973.

Dalam laga yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Sabtu (29/1/2022) malam, Maung Bandung menang 1-0.

Satu-satunya gol Persib Bandung dipersembahkan oleh Kakang Rudianto di menit 22.

Ia sukses mencetak gol di laga debutnya untuk Persib Bandung.

Namun selain Kakang, ada pemain lain yang menyita perhatian.

Pemain tersebut adalah kiper Persib Teja Paku Alam.

Sepanjang 90 menit plus tambahan waktu, Teja Paku Alam bermain gemilang.

Ia melakukan sejumlah penyelamatan krusial agar Persib Bandung bisa meraih poin penuh.

Pembawa acara di Indosiar, Valentino Simanjuntak menyebut Teja melakukan 12 saves atau penyelematan.

Yang paling banyak, ia menggagalkan peluang Ciro Alves.