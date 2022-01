Ujungnya Cerai Lagi dengan Vicky, Kalina Ocktaranny Curhat ke Anak, Azka Corbuzier Beri Semangat

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan Kalina Ocktaranny memberikan pengakuan mengejutkan telah cerai dari Vicky Prasetyo.

Secara blak-blakan, mantan istri Deddy Corbuzier itu meluapkan curhatannya kepada sang anak, Azka Corbuzier.

Sebelumnya, gonjang-ganjing rumah tangga Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo sempat menjadi sorotan.

Kalina akhirnya mengakui jika sekarang ini sudah bercerai dari Vicky.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meninggalkan rumah semenjak Desember 2021 lalu.

Meski begitu, Kalina menyebut belum bercerai secara resmi dari putusan Pengadilan Agama.

Sebelum memutuskan hal itu, Kalina sempat bertemu sang anak, Azka Corbuzier di Natal 2021 lalu.

Pertemuannya itu tak lain karena ia mencurahkan segala keluh kesahnya pada sang anak.

"Gue ngobrol sama anak gue, gue telfon anak gue 'Ka, mama pengen ngobrol sama kamu'. 'About what (tentang apa)?', 'about me (tentangku)' aku bilang gitu," kata Kalina sembari mengingat ucapan Azka kala itu, dilansir Tribun Style dari YouTube Melaney Ricardo pada Kamis, 13 Januari 2022.

Berkat Azka, semua perasaan sedih yang dirasakannya kala itu sirna begitu saja.