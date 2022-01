Chord Gitar Lagu Sancang, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika, 'Ceunah Ceuk Beja . . '

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord gitar lagu Sancang, lagu Sunda yang diciptakan dan dipopulerkan Yayan Jatnika.

Lagu Sancang ini termasuk lagu pop Sunda hits dari Yayan Jatnika, musisi asal Jawa Barat yang disebut-sebut sebagai Raja Pop Sunda.

Video musiknya bahkan sudah ditonton jutaan kali di Youtube.

Lagu berbahasa Sunda ini juga dapat didengar di berbagai platform musik digital.

Berikut chord lagu Sancang dan lirik lagu Sancang.

Intro:

Gm Dm Gm A Dm

Am F

Ngalanglangan pakidulan Garut

G E

Ombak basisir ketir dina waktu eta

Dm Am

Sayang Heulang ka Karang Gajah

F G Am

Los ka jojontor sancang

Musik:

Bb C Bb C Dm

Am F

Cenah ceuk beja baheula aya nagara

G E

Sancang Pakuan Pajajaran katelahna

Dm Am

Prabu Siliwangi nu jadi rajana

F G Am

Sakti mandraguna

Dm A#

Bade di islamkeun anjeuna alim

E Am

Diudag putrana Prabu Kian Santang

Dm

Ilang di leuweung eta

A#

Tileum di leuweung eta

E Am

Sancang nu caneom geueuman

Musik:

Bb C Dm Bb C Dm

Dm G Am Dm E Am

F G Am G F G Am

Geueuman...

E Am

Geueuman...

sancang

lagu enak