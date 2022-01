Awal Tahun 2022 Harga Cabai Rawit Domba Masih Terasa Menyengat, Jenis Cabai Lainnya Stabil

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Memasuki hari kedua tahun 2022, Minggu (2/1) harga berbagai jenis cabai di pasar eceran Pasar Manis Ciamis masih tinggi. Masih pedas menyengat.

Seperti yang diungkapkan Henhen, pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis kepada Tribun, Minggu (2/1/2022). Harga cabai rawit domba, masih di kisaran Rp 100.000 per kg.

Sedangkan harga cabai merah keriting Rp 50.000 per kg, cabai besar TW Rp 30.000 per kg dan harga cabai lokal tanjung Rp 50.000 per kg. Sedangkan cabai ijo Rp 30.000 per kg.

“Harga cabai masih stabil. Sejak seminggu menjelang tahun baru sampai hari ini masih stabil,” ujar Henhen kepada Tribun Minggu (2/1).

Di antara berbagai jenis cabai, memang harga cabai rawit (cengek) domba yang paling tinggi harganya. Yakni kisaran Rp 100.000 per kg atau Rp 10.000 per-ons.

Masih tingginya harga berbagai jenis cabai tersebut lantaran pasokan ke pasar masih terbatas. Akibat cuaca ekstrim, hasil panen cabai kurang bagus, sehingga pasokan ke pasar dari petani berkurang drastis.

Harga berbagai jenis sayur mayur lainnya menurut Henhen juga masih stabil. Seperti buncis Rp 13.000 per kg, tomat Rp 12.000 per kg dan kembang kol Rp 25.000 per kg.

“Memasuki tahun baru, harga sayur mayur masih stabil,” katanya.

Tidak ada kenaikan dan penurunan harga sayur yang signifikan. (*)