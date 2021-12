Kata-kata Happy New Year 2022 Penuh Semangat, Cocok Dibagikan Saat Rayakan Malam Tahun Baru

TRIBUNJABAR.ID - Ucapan Happy New Year 2022 akan menjadi bagian penting saat merayakan malam tahun baru.

Kali ini kita akan menutup tahun 2021 pada 31 Desember. Nah, menyambut malam pergantian tahun kita bisa membagikan ucapan selamat Tahun Baru 2022 kepada orang terdekat.

Mulai dari keluarga, kerabat, sahabat, teman, hingga rekan kerja.

Memberikan ucapan Tahun Baru ini akan lebih bermakna jika kita menularkan semangat kepada mereka.

Nah, kamu dapat membagikan kata-kata Happy New Year untuk mereka.

Kata-kata ucapan Happy New Year 2022 penuh semangat. (Canva)

Semangat itu akan menumbuhkan rasa percaya diri agar selalu berpikir positif guna menjalani kehidupan masa depan di tahun 2022.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita membagikan kata-kata semangat Happy New Year 2022.

Dilansir Tribunjabar.id dari berbagai sumber, berikut ini kumpulan ucapan yang cocok untuk dibagikan lewat chat pribadi atau media sosial.

1. Here’s wishing you all the joy of the season. Have a Happy New Year!

Semoga kamu semua menikmati musim ini. Selamat Tahun Baru!