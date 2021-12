Ini 3 Peserta Terbaik New CB150X Challenge

Para peserta New CB150X Challenge sedang menaklukan tantangan jalur yang diberikan oleh tim juri.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Gelaran New CB150X Challenge yang menjadi bagian dari rangkaian Regional Public Launching (RPL) PT Daya Adicipta Motora (DAM) melahirkan 3 juara terbaik, setelah bersaing dengan 50 peserta dari berbagai perwakilan komunitas motor hingga pebalap motor.

Setelah mencari 4 perwakilan terbaik dari setiap batch untuk kembali bertarung di sesi final dengan 12 peserta terbaik. Final New CB150X Challenge disiarkan secara langsung melalui Instagram @AlwaysHonda, Facebook Always Honda, dan Youtube Always Honda Jawa Barat pada 26 Desember 2021 pukul 19.00 WIB.

Para peserta New CB150X Challenge sedang menaklukan tantangan jalur yang diberikan oleh tim juri. (DAM)

Juara 1, diraih oleh Chikal Faizal dari Pebalap Motor dengan perolehan poin 2.440 dan catatan waktu akhir 2 menit 1 detik. Juara kedua diraih oleh Ridwan Fauzan dari Pebalap Motor dengan perolehan poin 2.260 dan catatan waktu akhir 2 menit 9 detik, dan juara ketiga diraih oleh Muflih Fadil Azhar dengan perolehan poin 2.230 dan catatan waktu akhir 2 menit 4 detik.

Dalam peraturan kompetisi ini, setiap peserta dibekali dengan 1.000 poin dan waktu maksimal 2 menit untuk menyelesaikan jalur yang sudah ditentukan oleh tim Juri. Tidak hanya harus cepat mencatatkan waktu dan bersih dari pelanggaran, namun peserta juga harus pandai dalam mengumpulkan koin.

Apabila peserta melakukan pelangaran selama di area kompetisi akan mengurangi poin yang diberikan setiap pelanggarannya, namun di dalam jalur ada 5 post yang berisi tambahan poin untuk untuk peserta jika berhasil mengambil koin di setiap titik sehingga dapat menambah poin setiap peserta pada hasil akhir dengan maksimal. Sementara itu, peserta yang menyelesaikan jalur dengan waktu lebih dari 2 menit maka akan dikurangi hasil poin akhirnya.

Tiga terbaik pada ajang New CB150X Challenge. (DAM)

Selama kompetisi, peserta wajib untuk selalu menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap mulai dari Helm, Jaket, Glove, Celana Panjang, dan Sepatu. Kegiatan ini juga telah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sesuai anjuran pemerintah.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, “Selamat kepada para pemenang New CB150X Challenge, kami berharap rangkaian aktivitas RPL ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pecinta motor sport Honda sehingga dapat bersama-sama merasakan fitur, teknologi terbaik dan performa responsif dari New CB150X.”