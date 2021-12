Kata-kata Bijak Tahun Baru 2022, Bagikan Jelang Pergantian Tahun, Buat Update Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Ada berbagai cara untuk membagikan ucapan selamat Tahun Baru 2022. Satu di antaranya lewat kata-kata bijak.

Bagikan quotes Tahun Baru 2022 untuk menyambut pergantian tahun.

Momen pergantian tahun baru akan segera tiba beberapa hari lagi.

Pada umumnya orang-orang akan mempersiapkan resolusi dan kata-kata mutiara untuk dibagikan kepada semua orang sebagai rasa kegembiraan terhadap momen pergantian tahun.

Malam pergantian tahun adalah waktu spesial untuk dirayakan secara sukacita bersama dengan orang-orang terkasih.

Berikut Tribunnews.com telah merangkum quotes dan kata-kata atau ucapan dalam bahasa Inggris yang cocok untuk dijadikan inspirasi membuat ucapan pada saat tahun baru 2022.

Baca juga: Ucapan-ucapan Lucu Selamat Tahun Baru 2022, Cocok Buat yang Humoris, Kirim ke Teman Dekat dan Pacar

Dikutip dari shutterfly.com dan wishesmsg.com, berikut kumpulan quotes dan kata-kata dalam bahasa Inggris beserta artinya, yang cocok untuk dibagikan di sosial media:

1. Counting my blessings and wishing you more. Hope you enjoy the New Year in store.

Menghitung harapanku dan berharap kamu lebih banyak dapatkan harapan. Semoga kamu menikmati Tahun Baru di toko-toko perbelanjaan.

2. I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!