KABAR BURUK buat Aston Villa, Pelatih Steven Gerrard Positif Covid-19, Ini Konsekuensinya

Steven Gerrard (kanan) dan Juergen Klopp menjelang laga pekan ke-16 Liga Inggris yang mempertemukan Liverpool vs Aston Villa di Stadion Anfield, Sabtu (11/12/2021) malam WIB.

TRIBUNJABAR.ID - Steven Gerrard, pelatih Aston Villa, dinyatakan positif Covid-19 sehingga terpaksa melewatkan laga Boxing Day di Liga Inggris akhir pekan ini.

Menjelang duel Boxing Day di pekan ke-19 Liga Inggris, Minggu (26/12/2021), legenda Liverpool tersebut terpaksa absen memimpin Aston Villa dalam duel kontra Chelsea di Villa Park nanti.

Bukan cuma satu, melainkan dua pertandingan yang harus dilewatkan Gerrard karena kewajiban menjalani isolasi.

Hanya dua hari berselang, Villa akan menghadapi Leeds United, Selasa (27/1/2021), dalam rangkaian skedul festive period yang padat.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh situs resmi Aston Villa.

"Pelatih Steven Gerrard tak dapat menghadiri dua pertandingan Premier League kami berikutnya dengan Chelsea dan Leeds United karena akan menjalani isolasi setelah dites positif Covid-19," tulis rilis kubu The Villans, seperti dikutip BolaSport.com.

Kendati tanpa pelatih di bench, Ollie Watkins cs tetap akan melanjutkan agenda sesuai jadwal.

Setidaknya hingga Minggu pagi WIB, duel Aston Villa vs Chelsea masih menjadi 1 dari 6 pertandingan Boxing Day yang dijadwalkan mentas pada Minggu ini.

Tiga partai lain sudah dipastikan ditunda karena kasus virus corona, yakni Burnley vs Everton, Liverpool vs Leeds, dan Wolves vs Watford.

Aston Villa sendiri mendapati duel mereka pekan lalu melawan Burnley ditangguhkan akibat masalah yang sama.