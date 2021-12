Daftar 10 Lagu Natal Paling Populer dan Cocok Meriahkan Perayaan Hari Natal 2021 Setiap 25 Desember

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini daftar lagu bertema Natal yang cocok memeriahkan perayaan Hari Natal 2021.

Hari Natal diperingati oleh para Umat Kristiani di seluruh dunia setiap 25 Desember.

Pada hari tersebut menjadi puncak ibadah para Umat Kristiani karena bertepatan dengan hari kelahiran Yesus Kristus.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memeriahkan Hari Natal bagi yang merayakan.

Mulai dari beribadah, hingga berkumpul bersama dengan keluarga dan orang terkasih.

Untuk menambah kemeriahan momen Natal bersama keluarga, kamu bisa memutar lagu dengan tema Natal.

Berikut daftar rekomendasi lagu Natal yang dirangkum dari berbagai sumber beserta video klipnya:

1. Jingle Bells - Bing Crosby & The Andrews Sisters

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

What fun to ride and sing

In a one horse open sleigh