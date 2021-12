25 Ucapan Natal 2021 untuk Dibagikan ke Orang Terdekat, Pilih Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia?

TRIBUNJABAR.ID - Kirim ucapan selamat Hari Natal sebagai bentuk kasih sayang yang dapat dilakukan secara langsung dan melalui media sosial.

Dua hari lagi umat Nasrani merayakan Hari Natal 2021. Untuk memeriahkan hari raya Natal ini, simak kumpulan ucapan selamat yang bisa dibagikan di media sosial anda.

Simak juga ucapan selamat Tahun Baru 2022 yang bisa anda bagikan kepada kerabat dan kolega anda.

Seperti diketahui, momen Natal dan Tahun Baru dirayakan tiap bulan Desember atau bulan terakhir setiap tahunnya.

Mengirimkan ucapan selamat menjadi salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan di momen Natal dengan orang sekitar.

Rayakan Natal dengan membagikan ucapan dan ungkapan kasih sayang untuk orang-orang terdekat.

Kamu juga bisa mengirimkan ucapan di media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram hingga Twitter.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, telah dirangkum Tribunnews.com dari CountryLiving dan Homemade Gifts Made Easy:

1. Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity this Christmas and in the coming New Year.

Semoga Anda dan keluarga Anda sehat, bahagia, damai dan sejahtera di Natal ini dan di Tahun Baru mendatang.