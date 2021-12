Berikan Layanan Natal dan Tahun Baru, UP3 Majalaya Siagakan 171 Personil dan Peralatan Siap 24 Jam

TRIBUNJABAR.ID - DALAM upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan agar handal dan aman, saat sebagian masyarakat melaksanakan ibadah natal 2021 dan tahun baru 2021, Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Majalaya menyiapkan personel yang siap membantu dalam waktu 24 jam.

Hal tersebut diungkapkan, Manager PT PLN (Persero) UP3 Majalaya, Abbas Saleh, usai menggelar apel Kesiap Siagaan UP3 Majalaya dalam rangka Siaga Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, kamis (16/12).

Abbas Saleh mengatakan, digelarnya apel untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan yang akan bertugas selama siaga kegiatan tersebut dari tanggal 18 Des 2021 s.d 8 januari 2022. Hal itu sebagai upaya meberikan pelayanan kepada masyarakat agar handal dan aman.

”Apel kali ini merupakan gelar peralatan dan personel. Sebelum pelaksanaan tentu kita memastikan kesiapan personel dan pengecekan alat. Jangan sampai pas dibutuhkan mereka tidak siap,” terangnya.

Menurutnya, untuk apel gelar peralatan dan personel kali ini tidak hanya dilakukan oleh tim pelayanan teknik PT. Haleyora Power saja melainkan tambahan siaga dari mitra kerja SUTM, SKTM dan Jointing untuk mempercepat penormalan seandainya terjadi gangguan.

”Alhamdulillah hasil pemeriksaan gelar pasukan dan dan peralatan berjalan lancar dan semuanya sudah siap. Baik kesiapan fisik dan mental pada petugas atupun peralatannya. Kita sudah siap semua,”. Agar saat perayaan natal dan tahun baru 2022 masyarakat tetap nyaman, maka kita siapkan kesiap siagaan kita untuk jaringan tetap handal,” terangnya.

Up3 Majalaya sendiri di suplay dari dua sub sistem yaitu, sub sistem Bandung Selatan dan new Ujungberung. Mempunyai 12 Gardu Induk dengan 39 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 102 Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM). Dikatakannya, selain memastikan kesiapan peralatan dan kesiapan fisik, fisikis para petugas pun jadi perhatian untuk kesiap siagaan dalam bertugas nanti.

”Mereka akan bertugas 24 jam. Kita bagi tiga shif sesuai dengan undang-undang keselamatan ketenaga listrikan,” katanya. Untuk kesiagaan natal 2021 dan tahun baru 2022 tersebut, UP3 Majalaya menyiapkan sebanyak 171 personil, , 26 pengawas dari pegawai dan dibantu tim mitra kerja 50 Personil.

Sementara untuk mobilitas, pihaknya menyiapkan 18 unit kendaraan roda empat, 12 kendararaan roda dua, Tidak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan 3 unit gardu bergerak (UGB) dan 2 UPS dengan kapasitas 200 kva dan 80 kva dan 1 unit kabel bergerak (UKB) serta 6 genset.

”Itu semua kita siapkan untuk percepatan seandainya terjadi gangguan. Itu lah armada kita, yang siap memberikan pelayanan jika ada jaringan yang terganggu selama perayaan natal 2021 dan tahun baru 2022”.

Untuk benar benar memberikan kenyamanan pelanggan, lanjutnya, UP3 Majalaya juga sudah tidak melaksanakan aktivitas pemadaman yang direncanakan. Kendati semua sudah siap, namun pihaknya tetap berharap tidak terjadi gangguan keandalan sistem. “Tapi jika terjadi kita sudah menyiapkan agar recovery nya cepat,” pungkasnya.