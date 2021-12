Bikin Ngakak, Pemain Baru Persib David da Silva Dapat Komentar Lucu dari Pemain Persebaya

TRIBUNJABAR.ID - Tampaknya para pemain Persebaya Surabaya begitu akrab dengan salah satu mantan pemainnya, David da Silva.

Terungkap komentar kocak pemain Persebaya Surabaya untuk David da Silva yang telah resmi bergabung Persib Bandung.

Ada juga kata-kata penyemangat Wander Luiz, rekan senegara David Da Silva asal Brasil.

Simak pula profil dan biodata David da Silva serta rekam jejak dan torehan gol David da Silva di artikel ini.

Bomber anyar Persib Bandung yang direkrut dalam bursa transfer Liga 1 2021, David da Silva, mengunggah postingan terbaru.

Seperti dilansir TribunWow.com dari Instagram @davidasilva14, striker Persib Bandung tersebut mengunggah fotonya saat berkostum Terengganu FC yang tampak tengah memanjatkan doa.

Seperti dilansir TribunWow.com dari Instagram @davidasilva14, striker Persib Bandung tersebut mengunggah fotonya saat berkostum Terengganu FC yang tampak tengah memanjatkan doa.

Dalam unggahannya, David da Silva menuliskan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya di tahun 2021.

Mengingat tak lama lagi tahun akan berganti ke 2022.

"I would like to thank the entire team for the opportunity, all the fans who supported me this year that was so difficult for me. Here is my thanks for all the support and my gratitude to everyone by my side.

2021 ends and the next year begins with many opportunities to do even better. May God bless us all."

(Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas kesempatannya, semua penggemar yang mendukung saya tahun ini yang sangat sulit bagi saya. Inilah terima kasih saya atas semua dukungan dan terima kasih saya kepada semua orang di sisi saya. 2021 berakhir dan tahun depan dimulai dengan banyak peluang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua)," tulis David da Silva pada unggahannya Selasa (21/12/2021).

Hal itu lantas memicu banyak komentar dari pendukung Persib Bandung , Bobotoh, dan beberapa pemain sepak bola lainnya.

Tentu, jika komentar dari Bobotoh sudah tak mengejutkan lagi mengingat sang pemain telah resmi diperkenalkan oleh Persib Bandung sebagai rekrutan anyarnya.