Lepas dari Persib, Wander Luiz Jadi Rebutan PSS Sleman dan Barito Putera, Siapa Lebih Berpeluang?

TRIBUNJABAR.ID - Wander Luiz sudah dipastikan tidak akan berseragam Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2021/2022.

Persib Bandung sudah resmi melepas striker asal Brasil itu terhitung sejak Kamis (16/12/2021).

Pengumuman terkait masa depan Wander Luiz tersebut disampaikan Persib Bandung melalui laman resmi serta akun media sosial resmi milik klub (Instagram dan Twitter).

"Hatur nuhun Wander Luiz. Now we take different paths, good luck on your next journey. (Terima kasih Wander Luiz, sekarang kita berada di jalur yang berbeda. Semoga beruntung untuk perjalananmu selanjutnya, Red)," tulis Persib Bandung melalui akun Instagramnya, @persib.

Setelah dilepas Persib Bandung, Wander Luiz tampaknya tidak akan menganggur lama.

Seperti dilansir TribunWow.com, bomber berpaspor Brasil tersebut terus dikaitkan dengan PSS Sleman.

Rumor tersebut bahkan telah berembus sebelum sang pemain resmi dilepas Persib Bandung.

Rumor tersebut berembus dari unggahan InstaStory (Instagram Cerita) Gosip Sepak Bola Nasional bernama @gosball pada Rabu (15/12/2021).

"Setelah dinyatakan hengkang dari Persib, PSS Sleman dikabarkan tertarik menampung Wander Luiz," tulis @gosball.

Beberapa indikasi pun mulai muncul guna menguatkan rumor tersebut.

Wander Luiz dibidik PSS Sleman dalam unggahan akun Instagram @gosball pada Rabu (15/12/2021). (Instagram @gosball)

Satu di antaranya adalah ketika Wander Luiz tepergok sedang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang juga markas Super Elja.

Tak sampai di situ, pihak klub dikabarkan akan memperkenalkan Wander Luiz dalam beberapa hari ke depan.