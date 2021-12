Harga Cabai Rawit Merah di Sumedang Kian Pedas, dari Rp 35 Ribu Per Kilo Kini Naik Berlipat-lipat

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dua pekan menjelang Natal dan tahun baru, harga sejumlah kebutuhan bahan pangan terutama sayuran di pasar tradisional di Sumedang, Jawa Barat terpantau mengalami lonjakan.

Pantauan TribunJabar.id di Pasar Inpres, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jumat (17/12/2021) siang,

komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabai rawit merah dan telur.

Wiwin Winarsih (39), salah seorang pedagang sayur, mengatakan, komoditas sayuran yang mengalami kenaikan harga sangat mencolok adalah cabai rawit merah.

Menurutnya, lonjakan harga pada komoditas tersebut sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

"Kalau harga sayuran rata-rata naik, cabai rawit merah yang sebelumnya hanya dijual Rp 35 ribu per kilogramnya, kini dijual menjadi R p80 ribu per kilogramnya," ucap Wiwin Winarsih saat ditemui TribunJabar.id di lapak dagangannya.

Selain itu, kata dia, harga telur pun terus merangkak naik dalam dua hari terakhir.

Harga telur, ujar dia, yang sebelumnya hanya dijual Rp 24 ribu per kilogramnya, kini menjadi Rp 27 ribu per kilogramnya.

Kemudian, lanjut Wiwin, harga cabai rawit hijau yang sebelumnya hanya Rp 24 ribu per kilogramnya, kini menjadi Rp 50 ribu per kilogramnya, dan harga cabai hijau kini menjadi Rp 24 ribu, padahal harga sebelumnya Rp 22 ribu per kilogramnya, dan harga minyak goreng curah mencapai Rp 20 ribu per kilogramnya.

"Penyebab naiknya harga sejumlah sayuran diduga diakibatkan oleh faktor cuaca, dan faktor menjelang Natal dan tahun baru, " kata Wiwin.

Meski begitu, tambah Wiwin, sejumlah harga komoditas sayuran lainnya kini sudah berangsur turun.

"Harga cabai merah tanjung yang sebelumnya Rp 50 ribu per kilogramnya, kini menjadi Rp 35 ribu per kilogramnya, dan harga tomat yang sebelumnya Rp 10 ribu per kilogramnya, kini menjadi Rp 6 ribu per kilogramnya," tuturnya.

Wiwin menyebutkan, kenaikan harga cabai itu dikeluhkan sejumlah pelanggannya.

Menurutnya, banyak pelanggannya yang memilih untuk mengurangi pembelian cabai dari biasanya.

"Kalau omzet penjualan, alhamdulillah masih stabil, namun banyak pelanggan yang mengurangi pembeliannya, " katanya.

