Cinta Warga Argentina pada Lionel Messi dalam Mural Raksasa Setinggi 69 Meter di Rosario

TRIBUNJABAR.ID- Lionel Messi mendapat perlakuan bak dewa dari Argentina. Wajah kapten Argentina itu terpampang pada sebuah lukisan setinggi 69 meter.

Mural bergambar Messi Lionel pada dinding setinggi 226 kaki atau sekitar 69 meter itu berjudul "From Another Galaxy and From My City".

Dilansir dari Football Espana, mural raksasa tersebut dibuat langsung dua seniman lokal, Marlene Zuriaga dan Lisandro Urteaga.

Lokasi mural bergambar Lionel Messi itu berada di tanah kelahiran eks kapten Barcelona tersebut, yakni Rosario.

Pembuatan mural raksasa tersebut menghabiskan waktu selama sebulan.

Meskipun sudah pindah ke Barcelona, Spanyol, sejak berumur 13 tahun, Lionel Messi tetap menjadi kebanggaan warga Rosario, Argentina.

Baca juga: Sergio Aguero Gantung Sepatu, Lionel Messi Kirim Pesan Mengharukan: Kami Mencintaimu

Kehebatan Lionel Messi memang sudah tidak bisa diragukan lagi, bisa dibilang menjadi satu di antara legenda sepak bola terbaik sepanjang masa.

Berbagai prestasi telah diraih oleh megabintang Paris Saint-Germain itu, baik di level klub maupun tim nasional.

Di level klub, Lionel Messi mempersembahkan 10 trofi Liga Spanyol dan empat gelar Liga Champions untuk Barcelona.

Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona dengan koleksi 672 gol dari 778 laga.