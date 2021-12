TONTON Indonesia vs Vietnam di Link Live Streaming RCTI Vidio.com, Ini Prediksi Line Up-nya

Link live streaming Indonesia vs Vietnam di Piala AFF

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini link live streaming Piala AFF Indonesia vs Vietnam yang ditayangkan melalui RCTI.

Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam malam hari ini dalam ajang Piala AFF 2020. Laga Timnas Indonesia vs Vietnam hari ini digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu malam 15 Desember 2021.

Duel Indonesia vs Vietnam tentu sangat dinanti dan bakal berlangsung seru. Kedua tim memiliki catatan pertemuan yang cukup panjang selama ini, baik di Piala AFF maupun di semua ajang yang pernah diikuti.

Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF malam hari ini tayang di Channel Tv RCTI dan via Live Streaming di laman vidio.com pada Rabu 15 Desember 2021, kick off pukul 19.30 WIB.

Untuk menyaksikannya, penggemar di tanah air bisa menonton langsung di RCTI atau via Live Streaming di laman vidio.com. Tautan link Live Streaming tersedia di akhir artikel.

Di Piala AFF Timnas Indonesia bertemu Vietnam sembilan kali. Timnas Indonesia unggul dengan catatan tiga kemenangan, imbang lima kali, dan hanya sekali kalah dari Vietnam.

Namun, catatan menarik juga ditorehkan Park Hang-seo, di mana ia tidak terkalahkan dalam 32 laga bersama Timnas Vietnam melawan tim Asia Tenggara, dikutip Tribun Jogja dari laman kompas.com.

Head-to-Head Timnas Indonesia Vs Vietnam di Piala AFF:

Piala AFF 1996, Indonesia vs Vietnam 1-1

Piala AFF 1996, Indonesia vs Vietnam 2-3