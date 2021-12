Ingin Terjun di Dunia Bisnis?, Perlu Strategi Business Pitching Yang Baik, Ini Salah Satu Kuncinya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di dunia yang sangat kompetitif, ide menjadi semakin beragam. Untuk menonjol, ada keharusan untuk dapat mempresentasikan diri dan ide-ide dengan sangat meyakinkan. Dalam pitching bisnis, seorang presenter harus bisa mengomunikasikan produk atau layanan mereka secara efisien dan memasarkannya sedemikian rupa sehingga audiens mereka yakin dengan potensi bisnis yang mereka tawarkan.

Penyampaian dan presentasi adalah kunci sukses suatu pitch, yang seringkali diremehkan oleh banyak orang. Presenter harus dapat meyakinkan audiens dalam waktu yang sangat singkat, untuk dapat meninggalkan pengaruh yang berarti. Audiens harus dibuat tertarik dengan bisnis yang ditawarkan selama pitch berlangsung.

Banyak business pitch gagal, bukan karena bisnis mereka tidak menjanjikan, tetapi karena penyampaiannya tidak cukup meyakinkan.

Menyadari fakta ini, Creativepreneurship BINUS @ Bandung menginisiasi program pitching “Welcome to the Dragon and Phoenix Nest 2021” bagi BINUSIAN untuk melatih keterampilan pitching mereka dan mencari investasi dari investor.

Program ini juga mendukung atribut lulusan program studi Creativepreneurship, yaitu lulusannya harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan sebelum wisuda.

Menurut Ketua Program Studi Creativepreneurship, Dr Rudy Aryanto, kegiatan ini merupakan upaya dari program studi untuk memberikan dukungan maksimal pada para mahasiswa, agar berhasil dalam mempersiapkan dan menjalankan bisnisnya.

“Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan hardskill dan softskill mahasiswa terutama berkaitan dengan menjalin relasi yang potensial, mendapatkan pandangan-pandangan atau masukan yang berarti untuk perkembangan bisnis, dan melatih kemampuan presentasi bisnis /pitch” katanya di Bandung, Sabtu (11/12/2021).

Program ini akan berlangsung secara online dengan platform Zoom. Rangkaian acara akan dimulai dengan Intensive Bootcamp selama 2 hari dengan pemateri nasional dan internasional.

Peserta belajar untuk menemukan visi mereka, mengembangkan keterlibatan tim lebih baik, membangun bisnis dengan penuh inovasi, serta mempertahankan sikap yang baik agar dapat meninggalkan kesan berarti dengan public speaking.

Di hari ke-2, peserta diajarkan cara membangun pitch deck, personal grooming, melatih manajemen waktu, dan mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai salah satu bentuk ‘pitch’ bisnis mereka ke masyarakat umum.