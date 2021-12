Tanda-tanda Persib Bakal Menang Malam Nanti? Persebaya Tak Pernah Menang Saat Dipimpin Wasit Steven

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya di laga yang digelar malam nanti.

Pertandingan Maung Bandung versus Bajul Ijo dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Di laga nanti Persib Bandung punya kesempatan besar untuk meraih poin penuh.

Dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru (LIB), wasit yang akan memimpin duel kedua tim itu adalah wasit asal Sumatera Utara, Steven Yubel Poli.

Ia akan dibantu oleh Muchlis dan Hanung Putranto Jati sebagai hakim garis, dan wasit cadangan, Wawan Rapiko.

Berdasarkan catatan statistik yang dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber, Steven Yubel Poli belum pernah menjadi pengadil dalam pertandingan Maung Bandung musim ini.

Steven Yubel Poli telah memimpin enam pertandingan di BRI Liga 1 Tahun 2021 yaitu, pertandingan PS Sleman vs Persija Jakarta, Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC, Tira-Persikabo vs Borneo FC, Persik Kediri vs Persija Jakarta,

Kemudian Arema FC vs Persebaya Surabaya, dan Persela Lamongan vs PSM Makassar.

Dari enam pertandingan yang dipimpinnya tersebut, empat pertandingan berakhir imbang, dan dua lainnya terdapat pemenang.