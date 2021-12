Tujuh Gunung Api di Jabar Berstatus Normal, Ini Rekomendasi untuk Warga dan Pengunjung

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Status tujuh gunung api aktif di Jawa Barat masih dinyatakan aman setelah Gunung Semeru mengalami erupsi, Sabtu (4/12/2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menyusun rencana kontingensi untuk warga di sekitar tujuh gunung api tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan, mengatakan, berdasarkan informasi terbaru dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tujuh gunung api di Jabar masih berstatus normal.

"Untuk kesiapsiagaan di setiap Kabupaten atau Kota di sekitar gunung berapi tersebut telah disusun rencana kontijensi," katanya melalui ponsel, Minggu (5/12/2021).

Berdasarkan data dari MAGMA Indonesia (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia) dari Kementerian ESDM RI, semua gunung api di Jabar berstatus Level 1 atau Normal pada Minggu (5/11/2021) pukul 14.00 WIB.

Tujuh gunung api tersebut adalah, pertama, Gunung Salak di Sukabumi dan Bogor.

Platform tersebut merekomendasikan supaya masyarakat di sekitaran Gunung Salak dan para pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah (Kawah Ratu, Kawah Hirup, Kawah Paeh), apalagi di musim hujan.

Gunung kedua adalah Gunung Gede yang meliputi Cianjur, Bogor, dan Sukabumi.

Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak diperbolehkan turun ke dasar kawah dan dalam kondisi mendung atau hujan.