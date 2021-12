Chord Lagu Papatong, Lagu Pop Sunda dari Bah Dadeng, Kunci Dasar Lengkap Lirik Lagunya

TRIBUNJABAR.ID - Mau main musik sambil melantukan lagu Sunda? Lagu Papatong ini bisa jadi pilihan

Lagu Papatong adalah lagu pop Sunda yang dipopulerkan oleh Bah Dadeng.

Nah, bagi kamu yang mau coba chord Papatong, bisa menggunakan kunci dasar lagu Papatong ini.

Berikut ini chord dan lirik Papatong.

Intro : Am G Am F Dm E

*) :

Am F

Beurang maju ka lohor

G Am

Papatong nu koneng euntreup na regang

F E

Ngageter, jangjangna keur ngagupayan

Am

Pancen keur wasiatan…

Intro : F E Am

Am F

Sore menggok ka Ashar

G Am

Papatong nu koneng hiber teu luhur

F E

ngalayang, ngawahan arek pamitan

Am

poma tong kajongjonan

Reff :

G F

Papatong nu koneng teu tembong deui

Am

Leungit... indit teu pamit

G F

Papatong nu koneng teu tembong deui

Am

Tilem... bewara baturna

F

Prak reureuh tina kariweuh

E Am

Prak pasrah kanu Kawasa

F E

Prak reureuh tina kariweuh

Am

Prak pasrah kanu Kawasa