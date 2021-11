Jose Mourinho Ketahuan Bawa Bola Laga AS Roma vs Zorya, Buat Apa? Ternyata Ia Punya Niat Mulia

Jose Mourinho, pelatih AS Roma

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, tertangkap kamera membawa pulang bola pertandingan timnya melawan Zorya Luhansk.

Namun, ada niat mulia di balik aksi Jose Mourinho tersebut.

Pesta gol terjadi dalam laga Grup C Conference League 2021-2022 antara AS Roma vs Zorya Luhansk di Stadion Olimpico, Jumat (26/11/2021) dini hari WIB.

Pasukan Jose Mourinho memberondong klub asal Ukraina itu dengan empat gol.

Kemenangan telak AS Roma dipastikan oleh gol Carles Perez (15’), Nicolo Zaniolo (33’), dan Tammy Abraham (46’, 75’).

Terdapat pemandangan menarik begitu wasit meniupkan peluit akhir laga AS Roma vs Zorya Luhansk.

Jose Mourinho dengan sigap meminta bola pertandingan dan membawanya pulang.

The Special One, julukan Mourinho, tidak sedang merayakan pencapaian individu tertentu.

Lantas, apa motivasi Mourinho untuk membawa pulang bola pertandingan?

Ternyata ada niat mulia di balik keputusan Mourinho membawa pulang bola laga AS Roma vs Zorya.

Ternyata bola yang diamankan Mourinho kemudian diberikan kepada pemain muda AS Roma berusia 17 tahun, Filippo Missori.

Dalam laga kontra Zorya, Jose Mourinho memang memberikan kans debut bagi Fillipo Missori.

Opta Paolo mencatat, Filippo Missori mengukir sejarah sebagai pemain kelahiran 2004 pertama yang membela sebuah klub Italia di pentas antarklub Eropa.

“Perasaan yang tak bisa dilukiskan untuk saya yang tumbuh bersama klub ini."

"Pelatih memanggil dan memberi saya kesempatan."

"Saya sangat berterima kasih kepadanya,” kata Filippo Missori, dilansir dari Corriere dello Sport.

“Mourinho memanggil dan saya siap tanpa rasa takut serta cemas."

"Kami bercanda soal itu sebelum saya masuk lapangan dan dia memberi saya bola untuk debut saya.”

“Pelatih (Mourinho) selalu menjadi seorang pelatih hebat dan menjadi sebuah privilese untuk berlatih bersamanya,” ujar Filippo Missori, yang berposisi sebagai bek kanan.

Missori masuk lapangan laga AS Roma vs Zorya mulai menit ke-79, menggantikan Henrikh Mkhitaryan.

Mourinho memang terbilang doyan mengorbitkan pemain-pemain muda AS Roma.

Musim ini, Mourinho sudah beberapa kali memberikan kans tampil di Liga Italia kepada talenta belia Roma.

Sebut saja Ebrima Darboe (20 tahun), Edoardo Bove (19), Nicola Zalewski (19), dan Felix Afena-Gyan (18). (*)