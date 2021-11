Perjalanan Panjang Marwan O Baasir di Dunia Telekomunikasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun bekerja di industri telekomunikasi dan IT, kini nama Marwan O Baasir dikenal sebagai Chief Corporate Affairs XL Axiata sejak November 2020.

Sebelumnya, Marwan juga sudah menjabat pada posisi manajemen senior di perusahaan nasional, multinasional, dan perusahaan rintisan baru di Indonesia hingga Papua New Guinea.

Kesuksesan Marwan dalam karirnya memang butuh perjuangan yang cukup panjang.

Ia memulai karirnya sebagai Business Strategy PT. Excelcomindo Pratama,Tbk pada September 1999.

"Saya hanya dapat satu pelajaran dari ayah saya dalam karir, yaitu sabar. Jalani ini karena yang diasah itu bukan hanya kepintaran intelegensi, tetapi juga hubungan dengan banyak orang," ujar Marwan, Selasa (23/11/2021).

Terutama, kata Marwan, di bidang yang ia jalani yaiut internal dan eksternal, sehingga harus yakin dengan kesabaran.

"Apalagi, dunia saya khusus spesifik di telekomunikasi. Saya melihat kesabaran dan keikhlasan harus kita jalani," ucapnya.

Dalam dunia pendidikan, Marwan menempuh Institut Sains Dan Teknologi Nasional, Electrical and Electronics Engineering

,Universitas Gadjah Mada (UGM), Master of Law, Business Law Concentration, dan Universitas Pancasila, Bachelor of law, Law schools.

Saat kuliah, ia menceritakan ia belajar dengan mahasiswa di berbagai kalangan usia.