Deretan Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 2021 dalam Bahasa Inggris, Bagikan pada 25 November

TRIBUNJABAR.ID - Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2021, kita bisa berbagi ucapan selamat Hari guru.

Kirimlah kata-kata untuk guru sebagai ucapan rasa terimakasih atas jasa-jasa guru kita.

Guru termasuk orang berjasa dalam pendidikan kita, baik dalam memberikan pengajaran maupun dalam menumbuhkan motivasi.

Kata-kata untuk guru cocok sebagai ucapan selamat Hari Guru Nasional 2021. (Canva)

Oleh karena itu, tidak ada salahnya, kita menyampaikan kata-kata Hari Guru sambil memberikan ucapan selamat Hari Guru Nasional.

Berikut ini kumpulan ucapannya dalam bahasa Inggris dan Indonesia seperti yang dilansir dari Tribunnews.

1. Guru, Engkau bapak dan Ibu kedua bagi kami, menjadi orang tua tatkala kami nakal, menjadi sahabat tatkala kami kebingungan, menjadi pelita tatkala kami kegelapan. Selamat hari Guru 2021.

(Teacher, You are the other parents for us, our parents when we were naughty, our friends when we were confused, our light when we were in the darkness. Happy Teacher's Day 2021).

2. Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi dan menanamkan cinta belajar. Happy Teacher's Day.

(A good teacher can inspire hope, ignite imagination and instill the love of learning. Happy Teacher’s Day.)

3. Kamu meraih tanganku, membuka pikiranku dan menyentuh hatiku. Selamat Hari Guru 2021.