Tak Perlu Cemas, Dinkes Jamin Tidak Ada Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa yang Disuntikkan ke Warga

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa.

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Cirebon, Damiri, mengatakan, seluruh vaksin yang tersimpan dipastikan tanggal kedaluwarsanya masih jauh.

Pasalnya, pihaknya menerapkan manajemen first in first out (FIFO) terhadap vaksin yang didistribusikan ke Kabupaten Cirebon.

"Vaksin yang mendekati tanggal kedaluwarsa juga sudah diberikan semua kepada masyarakat," kata Damiri saat ditemui di Gudang Farmasi Dinkes Kabupaten Cirebon, Jalan R Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (22/11/2021).

Ia mengatakan, saat ini stok vaksin yang disimpan di Gudang Farmasi Dinkes Kabupaten Cirebon juga dipastikan aman untuk didistribusikan ke puskesmas.

Bahkan, Pemkab Cirebon baru menerima pendistribusian vaksin dari Pemprov Jabar yang jumlahnya mencapai 200 ribu vial vaksin jenis Sinovac.

Selain itu, di gudang tersebut juga terdapat vaksin jenis lainnya, di antaranya, Pfizer dan Moderna meski jumlahnya tidak banyak.

"Setiap harinya dari puskesmas di Kabupaten Cirebon juga rutin mengambil vaksin untuk diberikan kepada masyarakat," ujar Damiri.

Damiri menyampaikan, setiap puskesmas mengajukan vaksin dari mulai 200 - 1.000 dosis karena setiap wilayah cakupannya juga berbeda-beda.

Namun, ia mengakui capaian vaksinasi di Kabupaten Cirebon baru 50,05 persen sehingga harus digenjot untuk mengejar target terbentuknya herd immunity pada akhir tahun.

"Kami juga mendorong agar puskesmas gencar melaksanakan vaksinasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing," kata Damiri.

