Latihan Persib Bandung Diwarnai Spanduk-spanduk di Tribun Penonton, Ini Kalimat yang Ditulis Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh tak ingin Persib Bandung kalah dari Persija Jakarta di Liga 1 2021/2022. Pertarungan keduanya akan berlangsung pada Sabtu (20/11/2021).

Ungkapan hati bobotoh itu terpampang di tribun Stadion Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Stadion Sidolig menjadi tempat berlatihnya pasukan Robert Alberts, Selasa (16/11/2021).

Harapan bobotoh dituliskan dikain. Ada beberapa spanduk yang dipasang di besi pengaman tribun penonton.

Dalam foto yang diabadikan Tribun, bobotoh menulis, "kami titip harga diri kami di dalam semangat juangmu".

Kemudian, "tebus dosa=kalahkan Persija".

Lalu, "we will fight the fight for Persib 1933".

Pertarungan Persib melawan Persija Jakarta memang selalu menawarkan aroma panas di kubu pendukung.

Spanduk berisi kalimat penyemangat mewarnai sesi latihan Persib Bandung di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Selasa (16/11/2021). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Apalagi, menjelang pertarungan pekan ke-12 nanti, Persib memiliki catatan yang harus dijaga dari Persija. Tentu, bobotoh "mengharamkan" Persib mengalami kekalahan perdana di tangah Persija.

Meski, Persija memang bukan lawan sembarangan.

Terbaru, kedua tim bertarung di final Piala Menpora 2021. Dalam laga final yang berlangsung dua leg itu, Persib selalu kalah.