Begini Keunggulan All New Veloz dan Bocoran Harga di Bandung, Lebih Sporty

Peluncuran All New Veloz di Rumah Kentang, Kota Bandung, Kamis (11/11/2021).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lama dinantikan kabarnya, PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan New Avanza dan All New Veloz.

Sudah eksis selama 11 tahun, Toyota merombak total generasi terbaru Avanza dan Veloz mulai dari platform, roda penggerak, eksterior, dan fiturnya.

Tampilan All New Veloz memiliki tampilan yang lebih sporty dan dirancang untuk mewakili era baru mobilitas yang memberikan kenyamanan, kegembiraan, dan keriangan.

Pada saat jumpa pers di Rumah Kentang, Area II General Manager Toyota, Dadi Hendriadi, menjelaskan All New Veloz ini memiliki keunggulan yang unik terutama desain grande pada mobil berkapasitas 7 seater.

Selain itu, All New Veloz memiliki platform baru yaitu front engine-front wheel drive (FF) yang dipadukan dengan new developed suspension.

Hal ini membuat All New Veloz mampu memberikan stabilitas pengendalian yang prima dan kenyamanan berkendara yang diperkuat dengan dimensi bodi yang lebar dan jarak sumbu roda yang panjang.

"Untuk target penjualan secara nasional adalah 3.000-4.000 mobil Avanza dan Veloz, dan di Jabar 37 persen," ujar Dadi, Kamis (11/11/2021).

All New Veloz (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Dadi mengatakan, harga yang ditawarkan untuk All New Velloz ini adalah mulai dari RP 257 juta hingga Rp 299 juta.

Harga ini dikatakan Dadi akan menyesuaikan karena saat ini adanya PPnBm, dan untuk Januari 2022 aturannya belum tahu akan seperti apa.