”Couple Ride” XSR 155, Wujudkan Mimpi Builder Berpetualang Dari Bandung ke Bali 

TRIBUNJABAR.ID,- XSR 155 menjadi pilihan konsumen yang mengedepankan sepeda motor bergaya klasik dan modern yang dapat mendukung lifestyle “Born to be Free”. Keunggulan motor sport heritage ini juga memberikan pengalaman berkendara dari segi kenyamanan maupun ketangguhan kala dipakai harian maupun berpetualang touring jarak jauh.



Kualitas tampilan dan fitur-fitur berkelasnya telah dirasakan oleh para pengguna XSR 155 termasuk builder Chandra Murti (@chandra_traillerautoart) dari Pickers Store (@pickerstore). Custom builder dari Bandung yang turut melakukan modifikasi XSR 155 dalam program Yard Built Bandung itu, dapat tampil bergaya sekaligus melakukan adventure dengan motor XSR 155 “Overlander” ubahannya. Bahkan ini menjadi bagian dari mimpi yang diwujudkannya dalam aktivitas “Couple Ride” bersama sang istri Irvina Anissa (@irvinejasta), dari Bandung ke Bali berjarak 1300 km pada 19-28 Oktober 2021 lalu.



Sebelumnya, Chandra sudah pernah berkendara dengan XSR 155 custom garapannya ini ke sejumlah tempat adventure di Bandung, namun dia ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda sehingga memilih boncengan dengan Irvin ke tempat yang lebih jauh.



”Saya kan bikin motor XSR 155 Overlander untuk dipakai riding juga. Sebelumnya saya sudah pernah menggunakannya ke area kawah, Tangkuban Perahu dan pegunungan lainnya di Bandung. Lalu sekarang dibuat trip boncengan dengan istri, ini pertama kalinya kami lakukan sehingga memberikan experience baru bagi kami. Jadi mencari journey nya, apa saja yang bisa didapatkan dan dirasakan dalam perjalanan ini, istimewanya dengan XSR 155,” papar Chandra.



Dengan XSR 155 rancangannya yang bisa digunakan untuk harian maupun adventure itu, Chandra dan Irvin mengawali rutenya menuju Yogyakarta, lalu ke Solo, Malang, sampai di area Gunung Bromo dan danau Buyan di Bali. ”XSR 155 custom ini dual purpose bisa di on road dan melewati karakter jalan yang gravel, berbatu. Saat menghadapi tanjakan pun dapat dilewati dengan mudah. Tampilannya menarik perhatian karena desainnya yang berbeda dan bentuknya masih terlihat ciri khas XSR 155. Keunggulannya terasa selama perjalanan dengan bagian kaki-kakinya suspensi Up Side Down (USD) membuat handling nyaman. Lalu fitur Assist & Slipper Clutch membuat perpindahan gigi motor ini lebih halus dan stabil,” cerita Chandra.



Dengan XSR 155 custom ini, Chandra dan Irvin juga menikmati keseruan kuliner, bertemu rekan-rekannya penyuka custom culture dan otomotif klasik, serta melakukan kegiatan CSR untuk mereka yang membutuhkan bantuan. Bahkan setiba di Bali, Chandra dan Irvin dapat menghabiskan waktu bersama para builder Yard Built Bali di sana. Rentetan perjalanan touring ini juga dibagikannya di media sosial yang menyedot perhatian dan minat netizen yang tertarik menanyakan perihal aktivitas dan custom motor tersebut. Besarnya respon para followers turut menyemangati pasangan itu merampungkan “Couple Ride” ini dengan menaklukan beragam karakter trek dan tantangan lainnya yang dihadapi.