Dipermalukan Man City, Solskjaer Sesumbar Man United Bisa Bangkit, Fernandes Sarankan Pemain Ngaca

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, yakin ia bisa mengubah nasib timnya setelah kekalahan dari Manchester City.

Setan Merah menelan hasil pahit pada pekan ke-11 Liga Inggris 2021-2022.

Mereka takluk dari rival sekota Manchester City.

The Red Devils menyerah 0-2 dari The Citizens dalam laga yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Sabtu (6/11/2021) malam WIB.

Gawang Man United sudah jebol ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit.

Eric Bailly mencetak gol bunuh diri ketika bermaksud menyapu umpan silang Joao Cancelo.

Bailly menjadi pemain Man United pertama yang mencetak gol ke gawang sendiri dalam derbi Manchester.

Lalu, pada pengujung babak pertama (45'), kiper Man United David De Gea kembali memungut bola dari gawangnya setelah dibobol Bernardo Silva.

Ini kekalahan kandang ketiga Manchester United di Premier League musim ini.

Sebelumnya, Man United menyerah 0-1 dari Aston Villa pada pekan keenam, lalu bertekuk lutut di hadapan Liverpool (0-5) pada matchweek kesembilan.

