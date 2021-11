Chat Terakhir Vanessa Angel, Sahabat Khawatir tapi Sudah Tak Dijawab, Ada Janji Belum Kesampaian 

TRIBUNJABAR.ID - Sahabat Vanessa Angel, Samantha Bowlin membeberkan chat WhatsApp sebelum kecelakaan di Tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (4/11/2021).

Dalam kecelakaan itu, Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah atau Bibi meninggal dunia saat menuju Surabaya.

Mobil Pajero putih yang ditumpangi Vanessa membawa lima orang.

Tiga orang selamat yakni, anak Vanessa, Gala Sky dan pengasuhnya, Siska. Serta sopir, Tubagus Joddy.

Sebelum kecelakaan terjadi, Vanessa Angel sempat bicara dengan Samantha melalui aplikasi pesan.

Pembicaraan mereka mengenai janji kerja sama di bulan November.

Janji tersebut belum terlaksana namun Vanessa Angel sudah lebih dulu meninggalkan dunia.

Bahkan Samantha sempat khwatir menanyakan keberadaan Vanessa Angel saat berita kecelakaan terdengar.

"Bebb, bebbb. Bebbb km dimana bebbb? Are you okay!! Bebbb" tulisnya.

Percakapan itu dibagikan Samantha Bowlin melalui Instagram Story, Jumat (5/11/2021).