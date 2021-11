AS Roma vs Bodo Glimt, Pasukan Jose Mourinho Ditahan Imbang di Kandang Sendiri

Jose Mourinho, pelatih AS Roma

AS Roma vs Bodo Glimt berakahir imbang 2-2 dalam lanjutan pekan keempat Grup C Europa Conference League, Jumat (5/11/2021) dini hari WIB.

AS Roma vs Bodo Glimt berlangsung di Olimpico Stadium.

Gawang AS Roma yang dikawal Rui Patricio harus kebobolan dua kali dalam pertandingan tersebut.

Tepatnya menit 45+1, Ola Solbakken memaksa Rui Patricio memungut bola dari dalam gawangnya.

Pada menit ke-65 giliran Eric Botheim yang mengoyak jala AS Roma.

AS Roma berhasil menciptakan gol pada menit ke-54 melalui Stephan El Shaarawy.

Gol kedua AS Roma dilesakkan Roger Ibanez pada menit ke-84.

Bodo Glimt tetap beradap di puncak klasemen dengan perolehan 8 poin.

AS Roma di posisi kedua dengan perolehan 7 poin.

Posisi ketiga dan keempat ditempati Zorya dan CSKA Sofia.



Jalannya Pertandingan AS Roma vs Bodo Glimt