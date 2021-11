Panelis di Konferensi COP26 Puji Strategi Pentaheliks Ridwan Kamil Pulihkan Citarum

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para panelis luar negeri di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26–UNFCCC memuji upaya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam memulihkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Apresiasi ini muncul saat Ridwan Kamil memaparkan kemajuan penanganan Sungai Citarum dan upaya penanganan sampah di Jabar.

Bertempat di Paviliun Indonesia, dilangsungkan “Panel Dialogue: Scaling Up Governance and Collaborative Actions In Combinating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions In Indonesia” yang merupakan rangkaian dari COP26.

Member of Management Comittee KfW Development Bank Stephan Opitz memandang paparan Ridwan Kamil menunjukkan sosok kepemimpinan yang tepat, mampu menanggulangi kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di DAS Citarum.

“Bagi saya apa yang Anda (Ridwan Kamil) lakukan di Jawa Barat sangat mengesankan. Ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan politik Anda bisa mengintegrasikan seluruh stakeholders yang berbeda lewat pendekatan pentaheliks,” ujarnya.

Menurut Stephan penanganan kerusakan lingkungan dan kemajuan yang ditunjukkan Gubernur Jabar adalah persoalan yang tidak mudah dan kompleks.

KfW yang merupakan bank pembangunan Jerman menilai penanganan seperti di Citarum yang menjadi salah satu perhatian dari bank donor untuk memberikan bantuan finansial.

Moderator Kristen Hughes yang juga Director of Global Plastic Action Partnership menilai Ridwan Kamil sebagai sosok pemimpin luar biasa, sangat ambisius dalam arti positif, dan inspirator yang baik untuk Indonesia.

Menurut Kristen, dengan sistem pentaheliks membuat progres Citarum sangat bagus.