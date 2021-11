Beredar Video Saling Sindir, Cinta Laura dan Nikita Mirzani Malah Lakukan Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Cinta Laura dan Nikita Mirzani menunjukkan tak terjadi apa-apa di antara mereka. Sebelumnya beredar video di media sosial yang berisi mereka saling sindir.

Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani langsung merespons dengan menghubungi Cinta Laura.

Dari percakapan yang diunggah di akun Cinta Laura dan Nikita Mirzani, terlihat kedua aktris itu tidak ada masalah.

Cinta juga menyebut video tersebut diambil dari tahun 2015.

"This is crazy..video yang sekarang lagi viral adalah dari 2015! Random banget," tulis Cinta di akun @claurakiehl dalam balasannya untuk Nikita Mirzani.

"Dan jelas kita berdua enggak ada yang serius," lanjut Cinta.

Cinta juga tertawa mengingat saat itu dirinya masih kecil dan belum lulus kuliah.

Seolah menegaskan tak ada masalah dalam hubungannya dengan Nikita Mirzani saat ini, Cinta juga menanyakan kabar Nikita.

"Aku masih anak-anak banget di situ belum lulus kuliah," tulis Cinta.

"I'm fine, thank you! How are you," balas Cinta atas pertanyaan Nikita sebelumnya.